Il Tar dà ragione all’Anmed e all’Uap e fissa le regole per le prestazioni sanitarie erogate dalle farmacie

Il caso

Il Tribunale Amministrativo regionale di Palermo ha accolto il ricorso

Il TAR di Palermo ha accolto il ricorso promosso da Anmed, l’Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere), Uap (Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata) e di diverse altre strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario regionale contro il provvedimento adottato nel maggio dello scorso anno con cui il Dipartimento Regionale della Salute della Regione Siciliana ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario nell’ambito di locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia stessa.

Il TAR di Palermo, accogliendo le censure degli avvocati Paolo Rossi, Alberto Pepe, Vincenzo Minnella e Davide Di Paola, ha confermato quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che la scelta compiuta dall’amministrazione risulta priva di base normativa perché nessuna norma statale vigente all’epoca di adozione della determinazione contestata «legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica», precisando anche che «Il richiamo alla bozza del Ddl semplificazioni 2024 costituisce pertanto un’anticipazione non consentita, e dunque illegittima, rispetto ad una normativa, allo stato, insussistente».

Lo stesso Tar ha poi ritenuto che gli stessi provvedimenti della Regione Sicilia contestati non violassero la normativa nazionale di settore in quanto si limitano a prevedere solo servizi che «comprendono una tipologia di prestazioni non coincidenti con quelle che possono essere effettuate presso i centri ambulatoriali dei ricorrenti», sul presupposto che «ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata».Il Tar ha in sostanza confermato che le sole prestazioni che le farmacie possono erogare solo quelle nel rispetto del principio del cosidetto “autocontrollo”; che in tale specifica prospettiva “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie”; che le sole prestazioni che i pazienti possono effettuare all’interno delle farmacie sono “i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione”.Il Tar Palermo ha dunque riaffermato i ruoli dei diversi operatori del Servizio sanitario, precisando che le farmacie possono garantire (oltre all’erogazione dei farmaci) solo servizi a forte valenza socio-sanitaria, essendo invece riservati quelli a valenza sanitaria alle strutture accreditate con il servizio sanitario regionale.