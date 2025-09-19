Il tumore gigante al viso e al collo di un 87enne rimosso a Taormina: altrove era stato dichiarato inoperabile

l'intervento

L’operazione è stata condotta dall’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale diretta dalla dottoressa Serenella Palmeri

Un intervento salvavita ha permesso di rimuovere un vasto tumore al volto e al collo di un 87enne ricoverato all’ospedale di Taormina. L’operazione, condotta dall’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale diretta dalla dottoressa Serenella Palmeri, è stata particolarmente complessa a causa delle dimensioni della massa e delle condizioni generali del paziente.

Il paziente, che soffriva di dolore insopportabile e si era rivolto alla clinica dopo essere stato giudicato inoperabile altrove, ha chiesto di essere salvato. «Dopo un’attenta valutazione del caso, nonostante i rischi legati all’età avanzata, alla grave anemia e ai rapporti della massa con strutture delicate del collo e del volto, abbiamo deciso di procedere», ha spiegato la dottoressa Palmeri.

L’intervento ha richiesto anche una ricostruzione complessa con un lembo muscolare e un innesto cutaneo, a causa dell’ampia resezione necessaria per rimuovere la carne ulcerata dal tumore. La fase post-operatoria è stata impegnativa, ma il paziente ha recuperato bene ed è ora in buone condizioni, seguito con cure costanti e circondato dall’affetto dei familiari.

La dottoressa Palmeri ha sottolineato l’emozione nel vedere la piena guarigione recente del paziente e ha confermato che casi simili, spesso con ritardi diagnostici, sono frequenti nella struttura, dove ogni paziente oncologico ha la priorità assoluta.