l'intervento
Il tumore gigante al viso e al collo di un 87enne rimosso a Taormina: altrove era stato dichiarato inoperabile
L’operazione è stata condotta dall’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale diretta dalla dottoressa Serenella Palmeri
Un intervento salvavita ha permesso di rimuovere un vasto tumore al volto e al collo di un 87enne ricoverato all’ospedale di Taormina. L’operazione, condotta dall’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale diretta dalla dottoressa Serenella Palmeri, è stata particolarmente complessa a causa delle dimensioni della massa e delle condizioni generali del paziente.
Il paziente, che soffriva di dolore insopportabile e si era rivolto alla clinica dopo essere stato giudicato inoperabile altrove, ha chiesto di essere salvato. «Dopo un’attenta valutazione del caso, nonostante i rischi legati all’età avanzata, alla grave anemia e ai rapporti della massa con strutture delicate del collo e del volto, abbiamo deciso di procedere», ha spiegato la dottoressa Palmeri.
L’intervento ha richiesto anche una ricostruzione complessa con un lembo muscolare e un innesto cutaneo, a causa dell’ampia resezione necessaria per rimuovere la carne ulcerata dal tumore. La fase post-operatoria è stata impegnativa, ma il paziente ha recuperato bene ed è ora in buone condizioni, seguito con cure costanti e circondato dall’affetto dei familiari.
La dottoressa Palmeri ha sottolineato l’emozione nel vedere la piena guarigione recente del paziente e ha confermato che casi simili, spesso con ritardi diagnostici, sono frequenti nella struttura, dove ogni paziente oncologico ha la priorità assoluta.
La direzione strategica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha elogiato l'eccellenza clinica e l'impegno dell'équipe di Taormina, definendola un esempio di alta professionalità e dedizione al servizio della comunità.