Il virus West Nile: il ruolo di uccelli selvatici e zanzare, come difendersi

Non servono paludi lontane o foreste tropicali: per far nascere una zanzara può bastare un tappo di bottiglia con dell’acqua stagnante. E con la stagione estiva, la presenza delle zanzare è in aumento in tutta Italia, dalle città alle località turistiche. E oltre alle fastidiose punture, questi insetti possono essere veicolo di virus tipici di aree tropicali, come dengue, chikungunya e West Nile, ormai diffusi anche in Italia. «Le zanzare necessitano di acqua per deporre le uova – spiega Spinello Antinori, professore di malattie infettive all’Università di Milano e Direttore UOC malattie infettive 3 dell’ASST Fatebenefratelli Sacco – L’acqua che rimane negli invasi dei fiori, ad esempio, rappresenta un ottimo incubatore e può trasformare un ambiente domestico in un perfetto luogo di riproduzione».

Ecco quindi i consigli degli esperti per proteggersi e limitare la diffusione delle zanzare. Innanzitutto è importante fare il ‘check-up’ dell’acqua stagnante, controllando regolarmente balconi, sottovasi, bidoni e grondaie e svuotarli periodicamente, sopratutto prima di partire per le vacanze. Inoltre, sopratutto all’alba e al tramonto, è utile usare un repellente a base di DEET o icaridina. Vanno sempre seguite le indicazioni sulla confezione e ricordare di non spruzzare o strofinare mai il prodotto sotto i vestiti né su tagli, ferite o pelle irritata. Per utilizzare il repellente sul viso, va applicato prima sulle mani e poi distribuito su viso e collo. Se un repellente personale entra in contatto con gli occhi, vanno sciacquati con acqua. Il repellente va applicato dopo la protezione solare.