In Italia milioni di visite mediche prenotate ma pazienti non si presentano: Robo-Cup le dimezza

Sanità

E' stato tra gli argomenti trattati al Forum "Logos & Téchne", organizzato a Siracusa dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso)

Milioni di pazienti, ogni anno in Italia, non si presentano alla visita medica prenotata senza avvertire. Robo-Cup, un sistema automatizzato che utilizza un algoritmo applicato ai dati del Centro Unico di Prenotazione, ha permesso alla Asl Napoli 3 Sud di dimezzare gli slot vuoti tra un appuntamento e l’altro, con benefici anche sulle liste di attesa. Il sistema basato sull’intelligenza artificiale ha permesso di ridurre dal 40% al 20% la percentuale del fenomeno del cosiddetto no-show, ottimizzando i “buchi” degli appuntamenti lasciati liberi. Questa è una delle 40 esperienze inserite nell’Osservatorio sull’Ia in Sanità, presentato al Forum “Logos & Téchne”, organizzato a Siracusa dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso).

I dati degli assenti

Il tasso di no-show in Europa, cioè la percentuale di persone che non si presentano a una visita medica prenotata, varia in base al Paese e al tipo di prestazione, ma si colloca tra il 10% e il 30%. Ad esempio, secondo l’Ordine dei medici francese, ogni anno, Oltralpe, vengono persi 27 milioni di appuntamenti per assenza non giustificata del paziente, pari al 10%. Tanto che nel 2023 è stata proposta una ‘penalè forfait da trattenere in caso di mancata presentazione. Il Sistema sanitario inglese (Nhs) ha reso noto che nel 2022, nel Regno Unito, sono saltati 7,8 milioni di appuntamenti ospedalieri su 122 milioni prenotati. Mancano dati altrettanto recenti e completi per l’Italia ma solo in Lombardia, nel 2023, le visite prenotate da cittadini che non si sono presentati sono state 18.938.481 secondo i dati del Consiglio regionale. Ogni appuntamento non rispettato è una perdita economica per la sanità e un’opportunità mancata per chi è in lista d’attesa.

L’esperienza dell’Asl Napoli 3 Sud