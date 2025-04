In Sicilia rinasce la “Banca degli occhi”

Salute

Specialisti e oculisti a confronto a Giardini Naxos

Ogni anno sono circa 600 i trapianti di cornea di cui hanno bisogno i siciliani ma la maggior parte degli organi arriva da altre Regioni per mancanza di donazioni: da qui la decisione di re-istituire una “Banca degli occhi” con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere le cornee che possono essere prelevate da una persona entro 24 ore dopo la morte. Sarà uno degli argomenti chiave al centro del confronto in occasione del 49° congresso promosso dalla SOSI, Società Oftalmologica Siciliana, che da giovedì 10 a sabato 12 aprile riunirà all’Una Hotels Naxos Beach a Giardini Naxos oltre 300 oculisti per trattare diversi argomenti che spaziano dalle malattie della cornea al glaucoma, dalla diagnostica Hi-Tech delle malattie della superficie oculare alle patologie neuro-oftalmologiche, dalle maculopatie alle malattie rare in Oftalmologia e così via.

«L’evento si articola in tre sale congressuali – spiegano il presidente e vicepresidente della SOSI professori Pasquale Aragona e Teresio Avitabile – con un programma particolarmente ricco e articolato che prevede anche due Letture magistrali e la partecipazione di alcuni luminari dell’oftalmologia come Edward Wylegala (Katowice, Polonia), Stanislao Rizzo (Roma) e Leonardo Mastropasqua (Chieti), Marco Nardi (Pisa), Alessandro Mularoni (San Marino), Fabiana D’Esposito (Napoli), Vincenzo Orfeo (Napoli) e Vittorio Picardo (Roma). Si tratta di esperti di riconosciuta fama internazionale, pronti a condividere con tutti noi oftalmologi siciliani i risultati del loro brillante percorso scientifico-professionale. I professori Orfeo e Picardo inoltre coordineranno gli interventi di chirurgia in diretta, che saranno eseguiti tra l’Ospedale San Marco e la clinica Morgagni di Catania: verranno effettuati da chirurghi giovani ma esperti, a carico sia del segmento anteriore che posteriore, utilizzando strumentazioni di ultima generazione e contestualmente uno spazio importante sarà dedicato alla formazione con corsi teorico pratici, simulatori dry-lab e wet-lab dedicati alla chirurgia bulbare».

Nelle sessioni relative alle Comunicazioni libere, accanto ai preziosi contributi di professionisti già affermati, sarà dato ampio risalto ai giovani oftalmologi e agli allievi in Formazione Specialistica delle tre Scuole siciliane. Infine, due Corsi sono dedicati alla formazione, rispettivamente degli ortottisti e assistenti di oftalmologia e degli infermieri che affiancano gli specialisti nei diversi momenti dell’attività professionale e ai quali oggi vengono richieste competenze sempre più complesse, oltre che in ambito di management sanitario, anche di aggiornamento metodologico nel campo della ricerca.