Informazione e sensibilizzazione sull’alopecia al Policlinico-San Marco: visite gratuite il 29 novembre

Catania

L'azienda ospedaliera aderisce alla sesta edizione dell’“Alopecia Areata Day”

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” aderisce alla sesta edizione dell’“Alopecia Areata Day”, la campagna informativa dedicata alla sensibilizzazione ed alla condivisione delle cure per questa malattia che ha un notevole impatto socio-economico.

Venerdì 29 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, negli ambulatori dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del Policlinico “Rodolico” diretta da Giuseppe Micali, al piano terra del padiglione 4 di via Santa Sofia 78, verranno offerte visite gratuite per la valutazione dei sintomi correlati all’Alopecia Areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli o peli del corpo. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la SIDEMAST (in particolare del Gruppo di Studio di Patologie Annessiali della società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale) e della AIPAF (Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends ODV). Lo screening gratuito è rivolto ai pazienti e a coloro che hanno sintomi sospetti da Alopecia Areata, allo scopo di valutare il livello della malattia, affrontare le difficoltà e fugare ogni dubbio, oltre a migliorare la sensibilizzazione e la condivisione delle cure. L’accesso è libero senza prenotazione e si procederà fino ad esaurimento della disponibilità.

