“It’s a beautiful day”, al Policlinico di Catania un aiuto ai bimbi dell’Oncoematologia pediatrica

Solidarietà

Lunedì prossimo, 25 novembre, dalle ore 9 alle 18, tutti a prendersi cura di sé al quarto piano dell’edificio 4, con gli esperti del look tra i più rinomati della città

Ritorna l’appuntamento con l’allegria finalizzata alla solidarietà e alla speranza nell’Unità Operativa Complessa di Emato-Oncologia Pediatrica diretta da Giovanna Russo, al Policlinico “Rodolico” di Catania.Lunedì prossimo, 25 novembre, dalle ore 9 alle 18, tutti a prendersi cura di sé al quarto piano dell’edificio 4, con gli esperti del look tra i più rinomati della città che saranno a disposizione per una messa in piega o una manicure, offrendo qualche momento di relax in compagnia, scambiando due chiacchiere in un clima gioioso e spensierato tra spazzole, phon e smalti colorati.

L’evento dal titolo significativo “It’s a beautiful day” (è un giorno bellissimo) ha come obiettivo quello di creare una rete di supporto per raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti dell’UOC, regalando al contempo qualche sorriso ai familiari dei bambini.La nuova edizione propone la stessa formula di successo già consolidata negli anni passati. Il folto team di parrucchieri ed estetiste trasformerà per qualche ora i locali della direzione dell’UOC in un salone di bellezza, mettendo a disposizione la propria professionalità per un’esperienza unica, un mix perfetto di opportunità e piacere da condividere con le mamme e i papà dei piccoli ricoverati e con gli operatori sanitari dell’ospedale.