L’ 8 marzo ambulatori dell’Asp di Catania aperti per vaccini anti Hpv

Prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale contro l’HPV (Human Papillomavirus) e in vista della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania organizza per sabato 8 marzo l’apertura straordinaria degli ambulatori vaccinali per favorire l’accessibilità alla vaccinazione contro l’Hpv. «Dal 4 all’8 marzo vogliamo invitare tutte le donne, in particolare le più giovani -afferma il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio – a dedicarsi un momento di attenzione e a prendersi cura della loro salute. In questo periodo speciale in cui si celebrano le donne è essenziale ricordare che la prevenzione è uno degli strumenti migliori che abbiamo per tutelare il nostro benessere. Dedicare del tempo alla propria salute significa non solo prendersi cura del proprio corpo, ma soprattutto fare una scelta consapevole per il futuro. La vaccinazione contro l’Hpv è una forma di protezione che si può scegliere per le nostre famiglie e per le generazioni future».