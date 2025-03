La prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi socio onorario della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Catania

Il conferimento dell’onorificenza a conclusione della presentazione delle attività in programma per la XXIV edizione della "Settimana nazionale di prevenzione oncologica"

«Catania gode di una comunità scientifica che crede in ciò che fa. Oggi è emerso che da soli non si va da nessuna parte. Se si vuole progredire dobbiamo agire tutti insieme: istituzioni, privato sociale, associazionismo». Un messaggio secco quello espresso da sua eccellenza il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, in occasione della sua proclamazione a socio onorario della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Catania, come riconoscimento per il suo impegno nella promozione della salute pubblica.

Il conferimento dell’onorificenza arriva a conclusione della presentazione delle attività in programma per la XXIV edizione della “Settimana nazionale di prevenzione oncologica”, svoltasi lo scorso 4 marzo presso la sala di Villa del Grado, resa disponibile per l’occasione dalla proprietà.

«Questa è la nostra manifestazione – ha dichiarato il presidente Lilt di Catania, Prof. Massimo Libra – Ognuno di noi è protagonista della propria salute. Lo slogan di questa edizione è “Amati”: un invito all’azione e a volersi bene. Ringrazio la Fondazione Morgagni e le aziende ospedaliere per il loro sostegno nei confronti della LILT. Un sentito ringraziamento al Prof. Salvatore Castorina, persona straordinaria oltre che eccellente maestro di scienza. La sua disponibilità e il suo supporto sono sempre pronti ad accogliere ogni richiesta di consiglio o aiuto».

Il Presidente del Comitato scientifico della Lilt Catania, Prof. Sergio Castorina, ha posto l’accento sul ruolo dell’attività clinica. «Prevenire è importante – ha affermato – ma altrettanto è riuscire a curare. La mininvasività in oncologia, a tutti i livelli, ha creato il maggior vantaggio per i nostri pazienti in termini di rapidità della ripresa, qualità della vita, estetica e recupero funzionale. Dietro questi risultati non c’è solo il chirurgo, ma tutto un mondo che oggi accanto alla Lilt, presieduta da Massimo Libra, si propone di collaborare con entusiasmo».

A conferma di un progetto condiviso, si sono susseguiti gli interventi dei direttori sanitari Giuseppe Reina per Asp Catania; Diana Cinà per l’azienda ospedaliera Cannizzaro; Mauro Sapienza per l’Arnas Garibaldi. Giuseppe Liberti per l’Ordine dei medici di Catania. Moderatore della kermesse è stato il giornalista e medico Nuccio Sciacca.

Tra le istituzioni e il mondo accademico convenuti hanno portato contributi ilvicepresidente nazionale Lilt, avv. Concetta Stanizzi; il coordinatore regionale Lilt, Don Antonino Sapuppo, bioetico e farmacologo; il rettore dell’Università Kore di Enna, Prof. Paolo Scollo, illustre chirurgo ginecologo; la consulente del sindaco della città metropolitana di Catania, Dott.ssa Ninni Decembrino; il direttore del dipartimento Biometec, Prof.ssa Maria Angela Sortino e del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”, Prof.ssa Antonella Agodi; il Prof. Biagio Fallico, ordinario di tecnologie alimentari Unict. Altri rappresentanti dell’ateneo catanese intervenuti, il direttore della scuola di specializzazione di oncologia medica, Prof. Paolo Vigneri e di medicina del lavoro, Prof. Venerando Rapisarda. Molto apprezzati gli interventi sulla prevenzione del cancro al polmone del Prof. Stefano Palmucci, docente di radiologia del Policlinico di Catania e del Prof. Hector Soto Parra, direttore della UOC di Oncologia medica dello stesso Policlinico. Sulla prevenzione primaria, ha suscitato grande interesse anche l’intervento della Prof.ssa Giusy Scandurra, direttore dell’UOC di Oncologia medica dell’Az. Cannizzaro e docente dell’Università Kore di Enna. Tutti hanno sottolineato l’importanza della prevenzione oncologica e della collaborazione con gli enti del terzo settore. Significative le testimonianze dei volontari, anima pulsante della Lilt e degli ex borsisti Lilt, oggi affermati ricercatori. È intervenuta, altresì, l’avv. Laura Bonaccorso, presidente del Rotary Club di Catania.

Tra le iniziative in programma, visite gratuite di prevenzione oncologica prenotabili su www.legatumoricatania.it presso gli ambulatori Lilt Catania siti al Policlinico Morgagni. Lilt Catania sarà anche nelle piazze: giorno 15 a Mascalucia, il 16 a Belpasso e il 23 a Catania, in piazza Verga, da dove partirà la passeggiata in bicicletta a cura di FIAB. Sensibilizzazione nelle scuole il 17 marzo con ACTO Sicilia.