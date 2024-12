L’Ema ha ordinato il ritiro di un farmaco contro la malattia di Crohn

salute

Nuovi studi insufficienti sui benefici

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha fatto sapere che l’azienda produttrice del farmaco Alofisel ha disposto il ritiro del medicinale dal mercato europeo. Il medicinale è indicato per il il trattamento delle fistole perianali complesse in pazienti adulti con malattia di Crohn.Secondo quanto riporta l’Agenzia italiana del farmaco, il prodotto è stato autorizzato nel 2018, quando tuttavia «il suo beneficio è stato considerato limitato ed alla ditta è stato quindi richiesto di fornire i risultati finali di uno studio ulteriore». I nuovi dati derivanti dal nuovo studio sono stati “considerati insufficienti per confermare i benefici clinici di Alofisel» dall’Ema. «Poiché la ditta ha ritenuto che non fosse possibile fornire dati aggiuntivi sull’efficacia del medicinale, ha deciso di ritirare Alofisel dal mercato dell’Ue». L’Ema emetterà una decisione definitiva a breve, intanto «nessun ulteriore paziente dovrà essere trattato con Alofisel dopo il 13 dicembre 2024», afferma l’Aifa.

