L’emodinamica di Patti e lo studio che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica

L’emodinamica dell’ospedale Barone Romeo di Patti, diretta da Salvatore Garibaldi presenterà una pubblicazione scientifica al congresso mondiale di cardiologia che si terrà a Madrid dal 29 agosto all’1 settembre, in un unico evento con il congresso europeo di cardiologia (Esc).

Il lavoro scientifico che verrà presentato a Madrid, dal titolo «Efficacy and safety of an hub and spoke circuit for Nstemi patients in Italy», ha destato particolare interesse nella comunità scientifica internazionale per aver dimostrato eccellenti risultati in un gran numero di pazienti affetti da infarto miocardico tipo N-stemI, trattati presso l’Emodinamica di Patti, inseriti in un percorso clinico includente il centro hub di Patti (centro di riferimento) e tutti gli altri centri spoke del territorio (centri afferenti); si tratta della più grande casistica comparativa mai pubblicata, con un arruolamento totale di 1702 pazienti suddivisi in parti più o meno uguali tra gruppo di studio e gruppo di controlli, dice l’Asp di Messina.