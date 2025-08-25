salute
L’emodinamica di Patti e lo studio che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica
La pubblicazione sarà presentata al congresso mondiale di cardiologia che si terrà a Madrid dal 29 agosto all’1 settembre, in un unico evento con il congresso europeo di cardiologia (Esc)
L’emodinamica dell’ospedale Barone Romeo di Patti, diretta da Salvatore Garibaldi presenterà una pubblicazione scientifica al congresso mondiale di cardiologia che si terrà a Madrid dal 29 agosto all’1 settembre, in un unico evento con il congresso europeo di cardiologia (Esc).
Il lavoro scientifico che verrà presentato a Madrid, dal titolo «Efficacy and safety of an hub and spoke circuit for Nstemi patients in Italy», ha destato particolare interesse nella comunità scientifica internazionale per aver dimostrato eccellenti risultati in un gran numero di pazienti affetti da infarto miocardico tipo N-stemI, trattati presso l’Emodinamica di Patti, inseriti in un percorso clinico includente il centro hub di Patti (centro di riferimento) e tutti gli altri centri spoke del territorio (centri afferenti); si tratta della più grande casistica comparativa mai pubblicata, con un arruolamento totale di 1702 pazienti suddivisi in parti più o meno uguali tra gruppo di studio e gruppo di controlli, dice l’Asp di Messina.
In circa sei anni di osservazione, non sono state registrate differenze significative in termini di efficacia di trattamento e di sicurezza (nessun aumento di complicanze); inoltre, grazie alla riduzione delle giornate di ricovero dei pazienti in attesa di coronarografia, sono stati altresì conseguiti risparmio considerevole di risorse economiche e miglioramento della prognosi della malattia. Nella pubblicazione scientifica risalta anche la proficua collaborazione intraospedaliera con la rianimazione di Patti e con le cardiologie di Milazzo, S. Agata di Militello e Mistretta dell'Asp Messina, e anche con la cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina, conclude l'Asp.