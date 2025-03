Liste d’attesa in Sicilia: altri fondi dalla Regione e accordi con privati

Sanità

Secondo gli ultimi dati disponibili resi noti dalla Fondazione Gimbe, in Sicilia, nel giugno scorso, erano 30mila le persone in attesa di ricovero e 55mila quelle che aspettavano una visita diagnostica

Per abbattere le liste d’attesa la Regione siciliana ha messo in campo diverse iniziative anche se permangono criticità come è emerso a Trapani, dove i presidi sanitari hanno accumulato un arretrato di 3.300 referti istologici da consegnare, vicenda che ha costretto il governo Schifani a intervenire coinvolgendo a supporto le altre Asp territoriali. Secondo gli ultimi dati disponibili resi noti dalla Cgil, in Sicilia, nel giugno scorso, erano 30mila le persone in attesa di ricovero e 55mila quelle che aspettavano una visita diagnostica. Agli otto milioni stanziati lo scorso agosto, il governo della Regione ne ha aggiunti 10 con l’ultima legge di stabilità a sostegno degli accordi firmati per l’integrativo della specialistica ambulatoriale e il sistema convenzionato per i trapianti di midollo osseo e cornea e gli interventi di chirurgia oncologica.