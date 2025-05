Livelli essenziali di assistenza, la Sicilia è tra le ultime regioni d’Italia

SANITÀ

Supera l’esame, con quotazione 80, solo nell’area ospedaliera

Nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea), la Sicilia è tra le ultime regioni d’Italia e non raggiunge la soglia della sufficienza nell’area della prevenzione e in quella distrettuale. Lo rivela il monitoraggio del ministero della Salute attraverso gli indicatori Core del nuovo sistema di garanzia per l’anno 2023, aggiornato ad aprile di 2025. A renderlo noto e a commentarlo é la Cgil Sicilia.

Il nuovo sistema prende in considerazione 88 indicatori relativi a tre macro aree – la prevenzione collettiva e sanità pubblica, l’assistenza distrettuale e quella ospedaliera – indicando in 60 la soglia della sufficienza. La Sicilia nella prevenzione si ferma a 49 ed è l’ultima regione d’Italia, nell’area distrettuale a 44 ( fanno peggio solo la Calabria e la Valle D’Aosta). Supera l’esame, con quotazione 80, solo nell’area ospedaliera, dove sotto la soglia si colloca solo la valle D’Aosta.