L’ultima di Trump e di Kennedy jr: l’autismo non è più colpa dei vaccini ma di un farmaco a base di paracetamolo

il caso

La ipotesi dell'Amministrazione Usa tra i dubbi della comunità scientifica

Uno dei più popolari antidolorifici americani, venduto senza ricetta e usato in modo efficace durante la pandemia di Covid, potrebbe essere la causa dell’autismo nei bambini se assunto in gravidanza. Questo sostiene l’amministrazione di Donald Trump basandosi su una serie di studi e rricerce effettuati negli ultimi mesi ma contestati da una parte della comunità scientifica, dalla Food and Drug Administration e, naturalmente, dall’azienda che produce il farmaco incriminato. Una scoperta rivoluzionaria nell’opinione di Donald Trump che, sotto indicazione del dipartimento della Sanità guidato dal controverso Robert Kennedy jr, intende ora proporre un farmaco per la cura dell’autismo.

La medicina che, secondo l’amministrazione, sarebbe responsabile della malattia nei bambini si chiama Tylenol ed è venduta negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi. Il suo ingrediente principale è il paracetamolo, come la Tachipirina. Ad aprile il segretario alla Sanità Usa aveva annunciato «una maxi ricerca» per determinare la causa dell’autismo in cinque mesi, mettendo sotto al microscopio anche i vaccini. Ma l’opinione diffusa nella comunità scientifica è che non esista un’origine unica per l’autismo e quindi non ci sia neanche una singola cura. Oltretutto sia per la Fda che per la maggior parte dei ricercatori americani e non solo, il paracetamolo è la sostanza più sicura per le donne in gravidanza in caso di mal di testa, febbre o altre infezioni.

«La scienza, indipendente e affidabile, dimostra chiaramente che non causa l’autismo. Siamo fermamente in disaccordo con qualsiasi ipotesi contraria e siamo profondamente preoccupati per il rischio per la salute delle future mamme», si legge in una nota della casa farmaceutica che produce il Tylenol, la Kenvue.

«Il paracetamolo è l’antidolorifico più sicuro per le donne incinte», ha aggiunto, «e senza di esso si troverebbero di fronte a una scelta pericolosa: soffrire di malattie come la febbre o ricorrere ad alternative più rischiose». Anche l’American College of Obstetrics and Gynecology ha affermato che i medici di tutti gli Stati Uniti hanno costantemente identificato il Tylenol come uno dei pochi antidolorifici sicuri per le donne incinte.