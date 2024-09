Medici della cardiochirurgia pediatrica di Taormina operano 31 bimbi in Zambia

Sanità

I piccoli hanno ricevuto, a titolo gratuito, un intervento di cardiochirurgia pediatrica per una cardiopatia congenita complessa

Trentuno bimbi sono stati operati in Zambia dal Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Si è conclusa la missione del cuore che sigilla amicizia e solidarietà tra i due paesi, presso il National heart center di Lusaka. I bambini hanno ricevuto, a titolo gratuito, un intervento di cardiochirurgia pediatrica per una cardiopatia congenita complessa. Quattordici di questi hanno ricevuto, per la prima volta nel paese, un intervento correttivo mediante una procedura di cardiologia interventistica. Questo risultato è frutto di anni di lavoro e cooperazione con i medici zambiani ed il personale sanitario proveniente in regime di volontariato da diverse strutture ospedaliere italiane e guidate da Sasha Agati. Solo alcuni bambini si trovano ancora in ospedale ma verranno dimessi nei prossimi giorni.