Mini biblioteca donata al reparto Dialisi della Nefrologia del San Marco: un dono per portare un po’ di leggerezza

Catania

E' stata realizzata e donata dall’associazione culturale Akkuaria su iniziativa di un paziente

I pazienti del reparto di Dialisi dell’Unità Operativa di Nefrologia del San Marco potranno contare su una raccolta di libri da leggere all’interno del reparto di Nefrologia dell’ospedale San Marco per trascorrere le ore durante la terapia. La mini biblioteca è stata realizzata e donata dall’associazione culturale Akkuaria.L’iniziativa nasce da un’idea di uno dei pazienti sottoposti a dialisi, lo scrittore Pippo Nasca, con l’obiettivo di offrire a tutti i pazienti come lui in dialisi nell’Unità Operativa, una preziosa compagnia nelle ore della terapia e un’opportunità per stimolare l’immaginazione e distrarre la mente da pensieri oppressivi.I testi della biblioteca sono stati selezionati dagli autori dell’associazione con particolare attenzione verso generi come narrativa, saggistica e poesia “capaci di stimolare maggiormente speranze, sogni e serenità”.La consegna è avvenuta nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte Anna Rita Mattaliano, direttore medico di presidio, la responsabile dell’Unità Operativa Carmelita Marcantoni, molti degli autori dei libri, l’autore e promotore della donazione Pippo Nasca, la presidente dell’associazione Vera Ambra e il segretario regionale dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) Fabio Belluomo.

“Siamo lieti di accogliere questa nuova biblioteca che si inserisce pienamente nel nostro percorso verso una sempre migliore umanizzazione delle cure –ha sottolineato la dottoressa Mattaliano-. La trasformazione di belle idee in fatti concreti avrà sempre il sostegno prima di tutto del direttore generale Gaetano Sirna, del direttore sanitario Antonio Lazzara e di tutto il personale”.“Ringraziamo l’associazione Akkuaria e in particolare Pippo Nasca, nostro paziente, che ha voluto regalarci tanti libri nel periodo della terapia e infine, coinvolgendo l’associazione, ha fatto in modo che tutti potessero godere dei suoi testi e di quelli di tanti altri autori. Il personale sanitario ha accolto con entusiasmo questa iniziativa perché coerente con una strategia di cura tarata sull’individuo” ha evidenziato la dottoressa Marcantoni.