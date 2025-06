Musica al “San Marco”: il concerto dei liceali dell'”Angelo Musco” per alleviare pazienti e astanti

A Catania

L'iniziativa rappresenta il primo di una serie di appuntamenti previsti dal protocollo d’intesa siglato due mesi fa tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, la rete degli istituti musicali siciliani e gli assessorati regionali dell’Istruzione e della Salute

Nella hall della Main Street dell’edificio B dell’ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi, si è svolto un concerto dell’istituto “Angelo Musco” di Librino. Protagonisti sono stati gli studenti del Liceo Musicale accompagnati dai loro insegnanti, sotto il coordinamento musicale del docente Alessandro Spinnicchia e del dirigente scolastico, Mauro Mangano. Presenti per l’azienda il Direttore medico di presidio, Anna Rita Mattaliano e in rappresentanza del direttore dell’ambito territoriale di Catania, Emilio Grasso, era presente Rosalba Laudani.

Preside dell’Angelo Musco Mauro Mangano

L’iniziativa, da subito accolta con molto favore dalla direzione dell’AOUP e organizzata con il supporto della direzione medica di presidio, rappresenta il primo di una serie di appuntamenti previsti dal protocollo d’intesa siglato due mesi fa tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, la rete degli istituti musicali siciliani e gli assessorati regionali dell’Istruzione e della Salute.

La studentessa Elisa Spampinato

Il progetto punta a portare la musica negli ospedali siciliani attraverso attività artistiche e concerti, con l’obiettivo di valorizzare la musica come strumento educativo e terapeutico. Al contempo, si vuole contribuire a rendere più umano e accogliente l’ambiente ospedaliero, offrendo agli studenti un’opportunità per sviluppare empatia, senso di solidarietà e consapevolezza del ruolo sociale dell’artista. L’obiettivo è stato raggiunto tanto che gli utenti dell’ospedale sono rimasti entusiasti del concerto, potendo trascorrere il tempo in attesa della prestazione sanitaria prenotata, in compagnia della buona musica. Alcuni reparti nelle immediate vicinanze hanno aperto le porte per far entrare le note degli strumenti dei ragazzi, con grande apprezzamento dei pazienti.