“Movember”, visite urologiche gratuite al Garibaldi-Nesima di Catania

Gli Urologi della Struttura Complessa di Urologia dell’Arnas Garibaldi di Catania, diretta dal Prof. Mario Falsaperla, eseguiranno visite gratuite e consulenze informative in occasione del mese di novembre dedicato alla prevenzione del tumore della prostata e in senso più ampio alla prevenzione maschile con iniziative divenute globali supportate dal movimento internazionale “Movember”. “Movember”, è una ricorrenza annuale che da due decenni ogni mese di novembre invita la popolazione a farsi crescere i baffi per aumentare la consapevolezza sui problemi di salute degli uomini; oltre al tumore della prostata, attenzione focalizzata anche sui tumori del testicolo e sui suicidi maschili.

Pubblicità

“La nostra azienda ospedaliera - dice Fabrizio De Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi - aderisce a questa iniziativa mettendo a disposizione dell’utenza una struttura, quella diretta dal dott. Falsaperla, decisamente all’avanguardia e in linea con i più elevati standard internazionali”. Già vincitrice del Bollino Azzurro, l’UOC di Urologia dell’Arnas Garibaldi è stata recentemente inserita nel prestigioso Studio Prospettico internazionale Multi-Arm e Multi Stage “i-RECORd Project”, tra i primi 50 Centri nel mondo per il trattamento miniinvasivo laparoscopico e robotico dei Tumori renali.

Nel corso dell’evento gli Urologi del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima eseguiranno consulenze rivolte alla cittadinanza secondo il seguente calendario:

✔️ Lunedì 21 novembre

✔️ Martedì 22 novembre

✔️ Mercoledì 23 novembre

✔️ Giovedì 24 novembre

Tutte le visite saranno eseguite - previa prenotazione - a partire dalle ore 14:30 in ordine di arrivo, presso gli ambulatori di urologia siti al piano terra del presidio ospedaliero di Nesima.

Peraltro, in questa speciale occasione, i medici saranno anche affiancati dai volontari della LiLt, Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – delegazione Catania, impegnati nella campagna di sensibilizzazione “For men, percorso azzurro 2022”. Dal 16 novembre 2022, sarà possibile prenotare una visita urologica di prevenzione per gli uomini dai 49 anni in su accedendo al sito della Lilt Catania al link www.legatumoricatania.it sino ad esaurimento del numero di consulenze disponibili. Obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il tumore più diffuso nella popolazione maschile; e incoraggiare gli uomini ad adottare uno stile di vita più sano per preservare lo stato di salute generale.

“Attraverso questa iniziativa – afferma il prof. Falsaperla - ci impegniamo a mantenere la comunità informata circa la necessità di aderire agli screening urologici per consentire la diagnosi precoce di alcune patologie tra le più frequenti negli uomini, come nel caso del tumore della prostata, che altrimenti rischierebbero di rimanere silenti e difficili da trattare negli stadi più avanzati.”





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA