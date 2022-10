Al Garibaldi di Nesima intervento innovativo su un paziente di 10 anni con un osteosarcoma

Un fissatore esterno per rigenerare il femore di un bambino di dieci anni affetto da un osteosarcoma. È l’innovativa tecnica chirurgica utilizzata dall’equipe di Francesco Nicolosi, dirigente medico del reparto di Ortopedia oncologica e pediatrica dell’ospedale “Garibaldi” di Nesima. Il paziente, di origini siracusane, era affetto dalla forma più comune di tumore dell’osso.

«Si tratta di una tecnica innovativa - dice Nicolosi - già sperimentata negli Usa e in Giappone, che in Italia non è mai stata eseguita e utilizzata per la prima volta proprio a Catania. L’osteogenesi di rigenerazione - chiamata tecnica dell’ascensore - è stato il modo migliore per recuperare l’osso che il paziente aveva perso. E in questo caso abbiamo ricreato quella porzione di osso - attaccata dal tumore - che è stata tolta senza il bisogno di utilizzare il classico trapianto da cadavere che ha un alto rischio di fallimento: si parla di una percentuale del 35-40% di rigetto. È ovviamente di un trattamento molto più lungo sul paziente, con i pro e i contro del fissatore esterno fastidioso, ma che però permetterà al bambino di avere il suo osso e soprattutto di non mettere la protesi».

L’osteosarcoma che può insorgere a tutte le età è diffuso soprattutto tra bambini, ragazzi e giovani adulti e colpisce prevalentemente le estremità delle ossa lunghe. «Il paziente aveva un osteosarcoma al femore distale - spiega Nicolosi - classificato come osteosarcoma di alto grado. La fortuna del paziente è stato il fatto che l’estensione del tumore non arrivava al nucleo di accrescimento del ginocchio e per questo abbiamo avuto la possibilità di fare - non la classica resezione del femore in cui si applica una mega protesi da ricostruzione e in questo caso andava posizionata una protesi di allungamento con un meccanismo magnetico che avrebbe funzionato con lo sviluppo del bambino - ma una resezione del tumore. Con un fissatore esterno abbiamo creato una slitta cioè una rigenerazione ossea che porta il frammento nella zona in cui abbiamo fatto la resezione. Grazie a un secondo intervento, che è già stato previsto, si eseguirà un curretages del segmento trasportato in modo da favorire l’osteo-integrazione dei due segmenti ossei venuti a contatto».

Nonostante la loro struttura rigida, le ossa sono formate da cellule che si rinnovano costantemente e mantengono in salute la struttura scheletrica, permettendo di proteggere alcuni organi vitali come il cuore o i polmoni e sostenendo l’organismo. In particolare gli osteoblasti producono la matrice dell’osso, mentre gli osteoclasti hanno il compito di rimuovere minerali e rimodellare l’osso. L’osteosarcoma ha origine proprio da precursori degli osteoblasti che rimangono bloccati in una forma immatura, assumendo caratteristiche tumorali. «Questo tipo di sarcoma è un tumore raro, sono pochi i casi che ci capitano durante l’anno - sottolinea l’ortopedico - ma è molto aggressivo. Il paziente adesso sta meglio, discretamente bene, continua la chemioterapia e fa sedute di fisioterapia. Nella zona in cui è stato fatto l’intervento l’osso sta crescendo e soprattutto, al momento, non ci sono delle recidive locali. Un buon segnale. Quello che è importante sapere - conclude - è che in Sicilia e a Catania ci sono medici in grado di affrontare questo tipo di interventi. Essendo inseriti nella rete dei sarcomi siamo costantemente collegati e ci confrontiamo sulle esperienze dei casi, anche di quelli più complicati».

Dell’equipe chirurgica hanno fatto parte oltre a Francesco Nicolosi (ortopedico), Giuseppe D'Arrigo (chirurgo vascolare), Luca Palumbo (chirurgo plastico), Sebastiano Pitronaci (medico in formazione di ortopedia Oncologia Pediatrica Policlinico) e Andrea Di Cataldo (pediatra del Policlinico).

