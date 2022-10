Allo Iom di Viagrande paziente salvata da un tumore al pancreas

Presso L’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande si è svolto un delicato intervento di Resezione Laparoscopica di Corpo e Coda pancreatica per un P-Net secernente Insulina (Insulinoma). La chirurgia pancreatica è molto complessa e sono pochi i centri riconosciuti di riferimento abilitati ad eseguirla.

I P-Net sono i tumori neuroendocrini del pancreas, anche noti come tumori a cellule insulari, sono neoplasie rare che insorgono nei tessuti endocrini del pancreas; possono secernere una grande varietà di ormoni, tra cui insulina, gastrina, glucacone VIP, determinando sindromi cliniche patognomoniche.

In questo caso, spiega il dott. Giorgio Giannone Direttore Chirurgia Generale Oncologica IOM, ci siamo trovati di fronte ad un tumore endocrino pancreatico secernente Insulina. La abnorme produzione di insulina comporta una serie di sintomi che mettono a repentaglio la vita della paziente, ovvero l’ipoglicemia marcata che si verifica durante il digiuno. I sintomi dell’ipoglicemia dovuti all’insulinoma sono insidiosi e possono mimare disturbi neurologici e psichiatrici. Altri disturbi inclusi sono la cefalea, disturbi visivi, paresi, atassia, alterazioni della personalità fino a perdita della coscienza, convulsione e coma. La neoplasia endocrina all'imaging si trovava in corrispondenza del corpo pancreatico, in stretta contiguità con la vena splenica. Nella preparazione pre-operatoria alla paziente è stato impiantato un sensore glicemico che ha consentito la rilevazione non invasiva ed in tempo reale della glicemia; già due settimane prima dell’intervento la paziente ha avuto la possibilità, grazie al sensore, di rilevare la glicemia in qualsiasi momento della giornata riportando i valori in un diario clinico personale. L’intervento chirurgico è stato possibile grazie ad un’attenta valutazione pre-operatoria delle immagini radiologiche valutate in occasione del Meeting Multidisciplinare. L'ecografia intraoperatoria - afferma il dott. Leonardo Rizzo consulente IOM di ecografia interventistica- con sonda laparoscopica ha consentito la precisa localizzazione della neoformazione, la valutazione dimensionale e la valutazione anatomica con le strutture contigue consentendo una resezione di precisione della ghiandola pancreatica. Durante l’intervento – continua Giannone - prima dell’asportazione della massa, la paziente è stata sottoposta a carico di glucosio per valutare la risposta insulinemica che è stata abnorme, confermando quindi la diagnosi di Insulinoma. Il monitoraggio intra-operatorio della glicemia è stato un parametro affidabile ed attendibile di effettiva asportazione del P-Net secernente Insulina. Nell’immediato post-operatorio la paziente aveva già una glicemia basale compatibile con soggetti normo-insulinemici.

Sono molto contenta – afferma la dott.ssa Costanza D’Agata specializzanda al 4° anno - di aver potuto partecipare alla gestione di questo caso. Non capita tutti i giorni di poter seguire tutto l’iter diagnostico-terapeutico di un tumore neuroendocrino secernente insulina, la gestione pre e post operatoria di una patologia simile è molto delicata e sono contenta che io abbia avuto questa possibilità. È stato molto interessante notare come a fine intervento la paziente aveva dei valori glicemici assolutamente nella norma.

Mi hanno ridato la vita- afferma sorridendo la paziente - dopo due anni di continui disturbi, ricoveri, accertamenti che hanno condizionato la mia vita e quella della mia famiglia finalmente ho conosciuto il dott. Giannone e la sua equipe- medici, infermieri, ausiliari tutti educati e gentili- che mi hanno seguita con attenzione e affetto, con una parola di conforto sempre pronta e, grazie all’intervento, mi hanno guarita. Adesso sto bene, sono spariti tutti i disturbi legati alla ipoglicemia, sono tornata al mio peso forma e sono tornata alla mia vita.





