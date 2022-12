Campagna per scoprire relazioni tra asma grave e la rinosinusite cronica con poliposi nasale

Informare e sensibilizzare sull’asma grave e rinosinusite cronica con poliposi nasale, promuovendo un ruolo attivo del paziente affinché la sua presa in carico sia completa e affidata ad un team multidisciplinare. Mettere i pazienti in condizione di riconoscere i sintomi, che spesso non vengono collegati, per giungere ad una diagnosi e cura più appropriate. Sono gli obiettivi della campagna “E se fosse asma grave?” promossa da GSK Italia con il patrocinio dell’associazione Respiriamo Insieme, avviata a novembre e presentata nei giorni scorsi.

I canali di campagna e i materiali forniti dalla piattaforma www.esefosseasmagrave.it sono stati elaborati anche con l’aiuto di una associazione di pazienti. L’obiettivo è informare in maniera corretta i pazienti e stimolare un loro ruolo attivo nel proprio percorso di cura. Non è infrequente, infatti, da parte dei pazienti non essere adeguatamente informati e accompagnati lungo il percorso, con la conseguenza della rinuncia a curarsi.

Oltre al sito web www.esefosseasmagrave.it la campagna mette a disposizione di pazienti e familiari una pagina Facebook esefosseasmagrave, materiali informativi, video pillole educative e una serie di podcast disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ecc. «Convivere con l'asma grave e la rinosinusite cronica con poliposi nasale è impegnativo – osserva Simona Barbaglia, presidente dell’Associazione nazionale pazienti Respiriamo Insieme Aps – nonostante non se ne parli ancora spesso quanto invece noi vorremmo, in Italia, si stima ci siano circa 120.000 pazienti con asma grave che soffrono anche di rinosinusite cronica con poliposi nasale. Questi dati indicano che c’è un forte bisogno di consapevolezza soprattutto perché questa condizione compromette la qualità di vita di chi ne soffre. Per questa ragione come associazione patrociniamo la campagna “E se fosse asma grave?” che si pone l’obiettivo di informare i pazienti e di stimolarli ad assumere un ruolo attivo nel proprio percorso terapeutico senza adattarsi ad una qualità di vita non ottimale e senza rinunciare alle adeguate cure».

L’asma, in particolare l’asma grave, si accompagna frequentemente a patologie concomitanti che possono incrementare i sintomi respiratori e ridurre il controllo della malattia.

Una di queste è la rinosinusite cronica con poliposi nasale, in presenza della quale l’asma può anche essere più severa e più difficile da controllare. Dati epidemiologici e clinici dell’asma grave e della rinosinusite cronica con poliposi nasale indicano che queste due patologie spesso coesistono e sono strettamente collegate tra loro. In Italia, circa 4 pazienti con asma grave su 10 soffrono anche di rinosinusite cronica con poliposi nasale.

