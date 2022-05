Catania, camper per la prevenzione oncologica "porta a porta"

Al via domani mattina da Catania, organizzato dall’Asp, un camper della prevenzione oncologica che fino a settembre eseguirà test di screening per la prevenzione oncologica porta a porta in 58 Comuni della provincia. La prima tappa è fissata per le 10 in Piazza Consiglio d’Europa alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e del direttore generale dell’Asp di Catania Maurizio Lanza. Obiettivo dell’iniziativa - sottolinea l’azienda sanitaria - è quello di «migliorare l’accessibilità ai servizi di prevenzione oncologica e dare l’opportunità ai cittadini di effettuare il test di screening di primo livello nel proprio comune di residenza. Sul camper saranno eseguiti gratuitamente mammografie alle donne da 50 a 69 anni, pap test e HPV test alle donne da 25 a 64 anni. È ancora possibile effettuare la prenotazione chiamando il numero verde dedicato agli screening oncologici dell’Asp di Catania 800894007. Ai cittadini in fascia di età (donne e uomini da 50 a 69 anni) saranno, inoltre, distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, che potranno essere riconsegnati nelle farmacie del Comune di abitazione.

Il progetto è stato approvato dall’Assessorato regionale alla Salute con un apposito finanziamento, utilizzando fondi di PSN, per «perseguire gli obiettivi regionali e provinciali della prevenzione oncologica e qualificare ulteriormente l’assistenza rendendola più accessibile agli utenti».



