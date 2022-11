Endometriosi, la catanese Chiara da il via alla campagna nazionale per conoscere la malattia

Una volontaria dell’Associazione progetto endometriosi (Ape) di Acireale (Catania), Chiara Catalano, ha portato all’attenzione la sua testimonianza legata all’endometriosi davanti a oltre 8mila studenti di tutta Italia nell’ambito di un importante progetto dedicato alla corretta informazione sulla malattia nelle scuole realizzato in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) grazie al supporto del Ministero della Salute svoltosi a Cesena. All’evento, dal titolo "Un’endometriosi per amica, impariamo ad ascoltarla", hanno preso parte 78 istituti scolastici - tra i quali 18 siciliani - con gli alunni delle classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado in presenza e collegati tramite il web.

«La mia endometriosi - ha raccontata Chiara Catalano - mi è stata diagnosticata dopo anni di dolori e per un errore medico. Dopo aver scoperto la malattia c'è inevitabilmente una spaccatura nella vita: tra quella che era prima e il dopo. Ma riconoscerla, parlarne, permette di materializzare l'endometriosi, andare da un ginecologo esperto e dare un nome alla sofferenza». Conoscere l’endometriosi e dunque accorciare il ritardo diagnostico, che varia dai 5 agli 8 anni, consente di aiutare le donne a trovare le giuste terapie da seguire.

«La giornata - spiegano gli organizzatori - è servita a dare il via ad una campagna di sensibilizzazione e informazione sull'endometriosi per promuovere la cultura della comunicazione sanitaria in termini di prevenzione». «Il nostro ruolo è importante nelle vite degli altri. Sapere cos'è l’endometriosi - ha sottolineato la presidente dell’Ape Annalisa Frassineti - consente di aiutare un’amica, una madre, una figlia, comprenderla e darle i giusti consigli, per accorciare i tempi della diagnosi e rivolgersi ai centri specializzati in cui intraprendere un percorso di cura. Nessuno deve sentirsi un alieno».



