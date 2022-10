Garibaldi Catania, buona sanità e rinnovo del personale

In ambito sanitario la gestione delle risorse umane è uno dei temi che richiedono maggiore attenzione, in quanto legato alla qualità dei servizi messi a disposizione dei cittadini.

Un’efficace organizzazione degli operatori nelle strutture sanitarie non può, quindi, prescindere dall’adozione di un modello razionale e sistematico, in grado di assicurare la copertura dall’Atto Aziendale e di favorire al contempo il benessere fisico e psicologico degli stessi lavoratori, condizioni indispensabili per ottenere performances adeguate.

Negli ultimi anni, qualsiasi processo di pianificazione è stato messo a dura prova dalle diverse disposizioni restrittive che hanno impedito un appropriato turnover del personale in servizio. Ciononostante, a seguito delle nuove modalità di reclutamento, introdotte di recente dall’assessorato alla salute della Regione Siciliana, le strutture sanitarie hanno potuto avviare un processo di rivisitazione delle proprie dotazioni organiche.

Tra queste, grazie al lavoro svolto dal settore personale, diretto dalla dott.ssa Nella Bonanno e dall’Uos Internazionalizzazione, Ricerca sanitaria e Gestione Fondi Psn, diretta dal dott. Daniele Sorelli, l’Arnas Garibaldi è stata tra le prime a intervenire con tempestività, prendendo atto di un’esigenza di ampliamento del personale di 423 unità.

E fino ad oggi, previa pubblicazione dei bandi relativi a diverse discipline della Dirigenza Medica e a diverse figure del Comparto, sono stati messi a concorso 153 posti in 14 concorsi inerenti a diverse discipline quali Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Ematologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Neurochirurgia, Ortopedia, Medicina Trasfusionale, Urologia, Cardiologia, Chirurgia Pediatrica, Mcau, Medicina Interna e Geriatria.

«La nostra Azienda Ospedaliera – dice Fabrizio De Nicola, dg dell’Arnas Garibaldi – ha un’organizzazione multidisciplinare che richiede conoscenze, competenze, buone pratiche, capacità, operatività, relazioni con l’interno e l’esterno, nonché valori condivisi. Proprio per questo cerchiamo di vedere questo processo di rinnovamento del personale come una opportunità da regalare al territorio».

Nondimeno, proprio in queste settimane sono in corso ulteriori assunzioni per 70 unità di personale Dirigente Medico, tenendo conto che entro l’anno si concluderanno altre procedure concorsuali nei settori di Dermatologia, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Radiodiagnostica e Ginecologia, senza considerare quelle riguardanti la Dirigenza delle Professioni Sanitarie in Area Infermieristica e in Area Ostetrica, nonché quelle per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico, Tecnico di Radiologia, Ostetrico e Logopedista. L’Arnas Garibaldi risulta, peraltro, molto attiva anche in tema di stabilizzazione, avendo proceduto ad adeguare alla previsione della Legge Madia 4 dirigenti medici, 2 dirigenti amministrativi e 5 Collaboratori Professionali Sanitari, di cui 4 infermieri e un’ostetrica.

Inoltre sono state assunte dieci unità, ma sono in corso altre assunzioni, in altri profili professionali: Ingegnere gestionale, informatico, clinico, dirigente farmacista e assistente tecnico programmatore. «Già al mio arrivo al Garibaldi – ha aggiunto De Nicola – appariva evidente la necessità di una revisione efficace della pianta organica, sia dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo. Una volta approvata la pianta organica da parte dell’assessore, abbiamo affrontato il problema con immediatezza cercando innanzitutto di mantenere alto il livello delle prestazioni sanitarie. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare e che ci sono numerosi obiettivi da raggiungere, alcuni di questi anche particolarmente importanti, ma siamo consapevoli di poterli raggiungere efficacemente e, soprattutto, in tempi adeguati».



