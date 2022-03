Giornata mondiale del sonno, aderisce anche il Policlinico di Catania: il 18 marzo consulenze sui disturbi

Il Policlinico universitario di Catania aderisce alla Giornata Mondiale del Sonno del 18 marzo promossa dal World Sleep Day Committee della World Sleep Society per una migliore prevenzione e gestione dei disturbi collegati alla Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno. Le conseguenza per la patologia possono essere i disturbi del sonno, spesso sottovalutati, che, se non curati, possono causare ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, complicanze cardiovascolari, cefalee mattutine, minore attenzione alla guida. La giornata del 18 marzo sarà dedicata all’informazione degli utenti sulla prevenzione e il trattamento delle patologie derivanti dai disturbi del sonno. Le attività saranno curate dall’Unità operativa Promozione della salute, prevenzione delle malattie professionali e infortuni sul lavoro e dall’Unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico.

Il 18 marzo sarà possibile telefonare al numero 0953781216 dalle 11 alle 13 per contattare i professionisti dell’Uoc di Pneumologia al fine ricevere informazioni e consulenze telefoniche. Inoltre, i dipendenti aziendali potranno richiedere di partecipare anche alla campagna di screening gratuiti al fine di individuare meglio le patologie derivanti dai disturbi del sonno.



