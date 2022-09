Giornata Nazionale dell'Abio, il 24 settembre compie 18 anni: dove partecipare a Catania

La Giornata Nazionale dell’Abio, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, compie diciotto anni e Abio festeggia questo compleanno nelle piazze, portando le esperienze e il sorriso dei volontari che desiderano continuare a prendersi cura dei bambini in ospedale.

Pubblicità

Sabato 24 settembre sarà possibile incontrare i volontari Abio in tutte le città in cui è attivo il servizio di volontariato, farsi raccontare cosa fanno per accogliere e supportare chi vive l’esperienza dell’ospedalizzazione pediatrica, per renderla davvero all’altezza dei bambini. Sarà inoltre possibile sostenere le iniziative, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di pere, simbolo della Giornata.

A Catania, dove l’associazione è attiva dal 1994, si potranno incontrare i volontari Abio in corso Italia 165 (angolo parrocchia Cristo Re) e al centro commerciale Le Zagare a San Giovanni la Punta. Chi non potrà essere fisicamente in piazza, potrà conoscere e sostenere Abio sul sito www.giornatanazionaleabio.org.

Il ricavato ottenuto verrà utilizzato dalle associazioni Abio per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi già svolge servizio e a chi desidera diventare volontario.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA