Gli otto hub vaccinali di Messina aprono a varie tipologie di somministrazioni

Da oggi gli otto hub vaccinali della provincia di Messina effettueranno le tipologie di vaccino previste dal calendario vaccinale per i soggetti al di sopra dei 5 anni. Lo dice in una nota la struttura commissariale per l'emergenza Covid di Messina. Sono stati illustrati in mattinata, nella Fiera di Messina, i dettagli dell’iniziativa "La Città dei vaccini" alla presenza dei commissari dell’Ufficio emergenza covid Alberto Firenze e dell’Asp Messina Bernardo Alagna e del direttore del servizio prevenzione epidemiologia medicina preventiva Salvatore Sidoti. «Un’occasione per valorizzare il concetto di prevenzione primaria - dice Firenze - in tutti i distretti sanitari dell’area metropolitana di Messina favorendo l’integrazione tra vaccinazione relativa ai livelli essenziali di assistenza e vaccinazione anticovid». Difterite, tetano, polio, pertosse, morbillo, rosolia, parotite, varicella, meningococco B, meningococco tetravalente, Hpv sono le somministrazioni previste per le quali partiranno chiamate attive, da parte di un team specializzato, che contatterà tutta la popolazione interessata con l’obiettivo del massimo coinvolgimento.

«L'Asp condivide pienamente questa iniziativa - aggiunge Alagna - che utilizza l’onda lunga dell’emergenza covid e la maturità culturale dei cittadini nei confronti dei vaccini per aumentare le percentuali, a volte basse, registrate nelle prevenzione di alcune patologie». Sarà avviata anche una piattaforma per agevolare le prenotazioni all’utenza, che potrà poi recarsi negli hub Fiera di Messina e negli altri sette dislocati in provincia (i centri vaccinali di Letojanni, Milazzo Parco Corolla, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Sant'Agata di Militello, Mistretta, Lipari / Isole Eolie) per ricevere il vaccino.



