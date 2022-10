Influenza, a Catania al via campagna di vaccinazione con alcune novità

Partita la Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-23. Anche quest’anno le vaccinazioni saranno praticate presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti, e presso i centri di vaccinazione dell’Asp di Catania. Lo scorso anno, pur con una flessione, peraltro registrata in tutta Italia, rispetto alla stagione 2020-21, la Campagna ha coinvolto circa 190.000 cittadini nella provincia di Catania. Di questi circa i 2/3 costituiti dal principale target della Campagna, cioè la popolazione di età superiore ai 65 anni. Sono risultati che confermano la forte sinergia, costruita sul territorio, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

A chi è raccomandata la Vaccinazione antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente a:

• persone di età pari o superiore a 60 anni (nati prima dell’1 gennaio 1962)

• soggetti a rischio di età inferiore ai 60 anni

• bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da patologie croniche e/o che aumentano il rischio di complicanze

• donne in attesa, anche a partire dal primo trimestre di gravidanza

• familiari e contatti di persone ad alto rischio

• addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo

Non dobbiamo dimenticare che la campagna antinfluenzale - oltre all’obiettivo prioritario della protezione degli anziani e dei soggetti fragili - ha come scopo la salvaguardia dei servizi essenziali della nostra società, che dall’epidemia influenzale possono subire un impatto notevole. Quindi, è importante la vaccinazione di tutti gli operatori addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo.

Tre le novità di quest’anno

Quest’anno la Campagna avrà alcune importanti novità:

1. la disponibilità del nuovo vaccino antipneumococcico 20valente, che rende possibile una migliore protezione per quanto riguarda le infezione da pneumococco (polmoniti, meningiti, ecc.)

2. l’offerta di un nuovo vaccino anti-zoster, che offre una migliore copertura rispetto all’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio)

3. la possibilità della registrazione delle vaccinazioni effettuate da medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, direttamente sull’anagrafe vaccinale, con ciò migliorando la possibilità di valutare l’efficacia dell’intervento

4. la distribuzione, oltre ai vaccini antinfluenzali potenziati riservati alla popolazione over 75, anche di un vaccino particolarmente indicato per i bambini e adolescenti, che essendo un vaccino vivo attenuato potrà essere somministrato tramite un spray nelle cavità nasali.



