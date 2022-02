L'assessore Razza presenta a Roma il Centro siciliano epidemie e pandemie

Il 14 febbraio alle 12, nella sede di Roma della Regione Siciliana, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza presenterà alla stampa il Cersep (Centro siciliano epidemie e pandemie). La struttura, istituita con decreto assessoriale presso il Cefpas di Caltanissetta, ha l’obiettivo di mettere in campo un complesso di attività di monitoraggio preventivo, di addestramento e di formazione per rafforzare e mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale da nuovi eventi epidemici o pandemici.

Alla presentazione interverranno Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Giovanni Rezza, direttore della direzione generale della Prevenzione del ministero della Salute; Donato Greco, componente del Cts nazionale; Stefania Salmaso, già direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’ Istituto superiore di sanità; Roberto Sanfilippo, direttore generale del Cefpas e Salvatore Scondotto, coordinatore del Cts della Regione Siciliana.



