Raddoppiano i casi in Sicilia di diabete. Si punta sull'innovazione

Con quasi 340mila siciliani colpiti dal diabete, l’incidenza di questa malattia nell’Isola è praticamente raddoppiata negli ultimi vent'anni.

Oggi in Sicilia circa il 7% della popolazione e una persona su quattro sopra i 65 anni ha il diabete. Una epidemia silenziosa e in costante crescita, con costi assistenziali che sono arrivati al 10% dell’intera spesa sanitaria pubblica e che rischiano di diventare insostenibili. Un aiuto può arrivare dall’innovazione tecnologica, su cui la Sicilia è regione virtuosa.

A seguito delle indicazioni della commissione regionale per il diabete, l'assessorato della salute ha deciso di ampliare l’accesso gratuito ai sistemi innovativi di automonitoraggio della glicemia. I dati sono stati presentati, in mattinata, nel corso di una conferenza stampa all’assessorato alla salute, in occasione della Giornata mondiale del diabete. Esperti, associazioni pazienti e istituzioni regionali hanno fatto il punto sull'emergenza clinica, sociale ed economica di quella che è ormai diventata una priorità assoluta per i sistemi sanitari regionali.

Per la prima volta in Italia, ora anche i pazienti con diabete 'Tipo 2' in trattamento insulinico non intensivo - da solo o in associazione con farmaci non insulinici orali o iniettivi - potranno accedere gratuitamente alla nuova tecnologia 'Flash' di monitoraggio del glucosio con sensori 'FreeStyle Librè. In precedenza il sistema era prescrivibile e rimborsabile in Sicilia solo ai pazienti con diabete 'Tipo 1' e ai pazienti 'Tipo 2' in trattamento con insulina multiiniettiva. La scelta della Regione, apripista a livello nazionale, si basa sulla considerazione che i dispositivi di monitoraggio del glucosio con sensori hanno un rapporto costo-beneficio favorevole in quanto aiutano in modo molto più affidabile il medico e le persone con diabete ad interpretare meglio l'andamento delle glicemie con un impatto positivo sugli esiti clinici, gli eventi acuti e le ospedalizzazioni che comportano costi elevati, diretti e indiretti.



