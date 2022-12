Cure oncologiche, l'Humanitas Istituto Clinico Catanese l'unica struttura del Sud nella top ten

Dai risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne) redatto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) emerge che nel 2021 sono stati registrati mezzo milione di ricoveri in più rispetto al 2020, anche se restano molto meno rispetto ai livelli pre Covid. Secondo il Pne, restano forti le disuguaglianze tra regioni ma le cure per tumore hanno visto «importanti segnali di ripresa».

Tra i 5 che ne hanno registrati di più nel 2021 ci sono Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Policlinico Gemelli di Roma, Ospedale Careggi di Firenze, Irccs Istituto Nazionale Tumori di Milano. Solo uno tra i primi 10, l'Humanitas istituto Clinico Catanese di Misterbianco, si trova in una regione del Sud Italia.

L’Istituto Clinico Catanese è molto alto nel ranking nazionale per il numero di casi in ambito senologico (700 interventi l’anno) con l’unica Breast unit in Sicilia con certificazione europea di qualità Eusoma.

L’Istituto nella nuova sede di Misterbianco di distingue anche per la chirurgia del cancro alla tiroide (400 casi), polmone, chirurgia ginecologica e neurochirurgia. Recentemente la Breast Unit è stata scelta dalla Commissione Europea come modello clinico e organizzativo in Italia da replicare in altri paesi.

Uno dei più frequenti motivi di ricovero in Italia è la frattura del femore, anche questi diminuiti nel 2020. Le strutture che nel 2021 hanno trattato più di 100 fratture del femore sono 327 e le 5 che ne hanno eseguiti di più sono: Ospedale Umberto I di Siracusa, Ospedale Pertini e Campus Biomedico di Roma, Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento, Ospedale di San Donà di Piave (VE). «La qualità delle cure - ha commentato il direttore Agenas Domenico Mantoan - inizia a essere diffusa sul territorio e non più solo una prerogativa del Nord».

