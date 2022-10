Tumore al seno, il Municipio di Catania si illumina di rosa

La facciata di Palazzo degli Elefanti per tre sere, da oggi al 31 ottobre, si illumina di rosa come segno di adesione della città alla campagna nazionale “Ottobre rosa” per la prevenzione del tumore al seno.

Il commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, con il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro, ha condiviso la proposta della Commissione consiliare Salute, presieduta da Sara Pettinato, confermando con un gesto simbolico l'importanza della sensibilizzazione alla cultura della diagnosi precoce.

“La migliore terapia - sottolinea Sara Pettinato, che è anche chirurgo senologo - è la prevenzione. È fondamentale intervenire quando ancora il tumore è in fase preclinica, non palpabile, e la malattia 'risolvibile' con la sola chirurgia, senza cure successive come la chemioterapia o la radioterapia. Sono questi i tumori definiti intraduttali, che non danno metastasi, quindi con guarigione completa. Invitiamo tutte le donne a sottoporsi a visite e screening periodici, in particolare la mammografia dai 40 anni in su, l'ecografia mammaria dai 20 ai 39 anni, e prima dei 20 anni solo in casi particolari su consiglio del medico”.

