Vaiolo delle scimmie: la multinazioinale DiaSorin lancia una coppia di primer che rileva il gene della malattia

La DiaSorin, multinazionale italiana che produce e commercializza kit di reagenti diagnostici in vitro utilizzati nell'immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare, ha recentemente annunciato il lancio di una coppia di primer Analyte Specific Reagent (ASR) in grado di rilevare il gene B17R/B18R del virus del vaiolo delle scimmie.

Essa può essere utilizzata sia dai laboratori clinici per test molecolari a fini diagnostici, che da laboratori non clinici per sviluppare e convalidare test per scopi di ricerca, forensi e altri scopi non clinici.

"DiaSorin ancora una volta, il proprio impegno di specialista della diagnostica, dimostrando di essere in prima linea nella lotta contro le malattie emergenti", commenta Angelo Rago, presidente di Luminex, società DiaSorin.

Il vaiolo delle scimmie si presenta con sintomi atipici che causano sovente diagnosi errate.

Secondo recenti studi però l'epidemia starebbe mutando. Com’è già stato osservato, nella maggior parte dei casi non si verificano lesioni tipiche associate all'infezione standard: un fattore che ha contribuito alla diffusione del virus nelle popolazioni ad alto rischio in Nord America e in Europa.

Impellente risulta pertanto il progresso tecnologico, per quanto l’introduzione dei primer sopra citati agevoli il riconoscimento del morbo.

Tuttavia, stando a quanto emerso da uno studio del Journal of Autoimmunity, condotto dagli scienziati dell'Università del Missouri, le mutazioni del vaiolo delle scimmie possono favorire la capacità del virus di resistere a farmaci e vaccini, e di diffondersi rapidamente. Ad oggi, dal primo caso confermato di vaiolo delle scimmie nel maggio 2022, le diagnosi sono aumentate a livello globale ad oltre 76.000 in 109 paesi, con 28.300 casi confermati negli USA.

