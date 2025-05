Open week sulla salute della donna: oltre 80 prestazioni al Policlinico-San Marco per andare incontro alla prevenzione femminile

Salute

L’elevata partecipazione all’iniziativa testimonia quanto sia sentita l’esigenza di accedere a informazioni e prestazioni specialistiche di qualità, concentrate in un’unica settimana e proposte in modo coordinato

Oltre ottanta prestazioni sanitarie gratuite sono state offerte alle donne dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Rodolico – San Marco” tra visite endocrinologiche, monitoraggi pressori, ecografie tiroidee, ecografie internistiche, visite diabetologiche e visite ginecologiche con esecuzione di pap test ed ecografie transvaginali.

Ad eseguirle in particolare, sono state le Unità Operative Complesse di Endocrinologia del Policlinico “Rodolico” e di Ginecologia e Ostetricia, Patologia Ostetrica e Medicina Generale del San Marco nell’ambito della Open Week dedicata alle donne che si è svolta nell’Azienda Ospedaliero Universitaria etnea. L’azienda, confermando il proprio impegno costante nella promozione della salute femminile, ha aderito con entusiasmo alla decima edizione dell’Open Week sulla salute della donna, un evento promossa ogni anno dalla Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata Nazionale dellaSalute della Donna del 22 aprile.