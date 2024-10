Ora legale, gli effetti sulla salute ci sono. Ma sulla gravità gli esperti si dividono

Risposte alle domande frequenti

Con il ritorno domani notte all'ora solare ci sarà una diminuzione drastica dei ricoveri nei primi 4 giorni, dicono i medici

Le persone dormono significativamente di più nel breve periodo quando guadagnano un’ora dopo il ritorno all’ora solare. Inoltre i ricoveri ospedalieri diminuiscono drasticamente per quattro giorni: ad esempio, quelli per malattie cardiovascolari diminuiscono di dieci unità per milione di abitanti.Queste alcune Faq contenute in un’analisi dei medici della Fnomceo in merito ai passaggi ora legale-ora solare e viceversa, alla vigilia del cambio previsto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando le lancette torneranno un’ora indietro.I medici mettono in guardia sul fatto che i dati in alcuni casi, soprattutto legati agli effetti sui bambini «sono ancora contrastanti» e che è «difficile dare una risposta definitiva” alla domanda se l’ora legale disurbi o no il sonno.