Ospedali, al San Luigi ingressi auto limitati e apertura dell’Ufficio Protesi e Ausili

Sanità

L’intervento rientra nel piano di riorganizzazione del flusso veicolare e di ottimizzazione delle aree di sosta per garantire una migliore fruibilità pedonale e veicolare dell’intera area

Lavori in corso al PTA “San Luigi” per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. L’intervento rientra nel piano di riorganizzazione del flusso veicolare e di ottimizzazione delle aree di sosta per garantire una migliore fruibilità pedonale e veicolare dell’intera area.

A partire dal 17 febbraio l’accesso veicolare al Presidio sarà consentito solo agli utenti, sarà inoltre regolato e contingentato. Potranno sostare al massimo 70 veicoli. Realizzati stalli riservati per donne in gravidanza e persone con disabilità o invalidi muniti dell’apposito contrassegno.

È una scelta voluta dalla Direzione Aziendale e con la quale viene sottolineato il fermo impegno a rendere i luoghi di assistenza sempre più orientati alla persona, e a garantire che gli utenti, soprattutto i più fragili, ricevano cure dignitose e rispettose fin dal primo contatto con la struttura e in ogni fase del percorso assistenziale.

Trasferimento Ufficio Protesi e Ausili del Distretto Sanitario di Catania

In vista del trasferimento dell’Ufficio Protesi e Ausili del Distretto Sanitario di Catania, dall’attuale sede in Via Santa Maria La Grande, al PTA “San Luigi” (in Viale Fleming, 24), sarà inoltre realizzata una segnaletica dedicata per orientare i cittadini ai servizi.

Sempre dal 17 febbraio gli Sportelli dell’Ufficio saranno operativi al pubblico nella nuova sede, presso la Sala Multifunzionale “Verga”, con i nuovi orari:

martedì e giovedì – ore 8.30-13.00

mercoledì – ore 15.00-17.00.

Si trasferisce nella Sala “Verga” anche lo Sportello Ausili per incontinenza e per assorbenza, mantenendo gli stessi giorni e orari di apertura attualmente in uso: lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

In vista del trasloco, oggi 13 febbraio gli Sportelli sono rimasti chiusi al pubblico.

Il trasferimento nei nuovi locali consente di ottimizzare i processi interni d’ufficio e di facilitare i percorsi per i cittadini che troveranno in un’unica sede tutti i Servizi per le esigenze di cura.

La nuova sede offre, inoltre, spazi più ampi e confortevoli per l’utenza, e risolve annosi problemi, ricorrenti nella sede attuale, dovuti alla carenza di parcheggi e al contesto viario che spesso hanno determinato gravi difficoltà di accessibilità in particolare da parte di persone con disabilità.

Il PTA “San Luigi” è, inoltre, facilmente raggiungibile con le linee di trasporto pubblico urbano ed è a breve distanza dalla fermata “Milo” della Metropolitana di Catania e dall’omonimo parcheggio.

Richiesta on line di protesi, presidi e ausili

È possibile inviare la richiesta di fornitura di protesi, presidi e ausili anche via e-mail.

Per il Distretto di Catania gli indirizzi dedicati sono:

Ufficio Protesi e Ausili: ufficioprotesi.catania@aspct.it

Sportello Ausili per incontinenza e per assorbenza: ufficio.pannolonicatania@aspct.it

Alla mail devono essere allegati:

prescrizione specialistica

documento di riconoscimento

tessera sanitaria

La documentazione dovrà essere scannerizzata (non fotografata) e inviata in formato pdf.

A seconda della fornitura di protesi, presidi e ausili richiesti l’Ufficio Protesi competente richiederà specifica documentazione.