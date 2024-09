Parcheggio vietato ai dipendenti all’ospedale Cervello di Palermo. Protestano i sindacati

Il caso

I sindacati Fp Cgil, Uil Fpl, Nursind e Confintesa tornano a sollevare un problema denunciato più volte negli ultimi mesi

Parcheggio ancora vietato ai dipendenti dell’ospedale Cervello di Palermo e scoppia il caos con lunghe file e traffico in tilt. I sindacati Fp Cgil, Uil Fpl, Nursind e Confintesa tornano a sollevare un problema denunciato più volte negli ultimi mesi e che sembrava risolto dopo le rassicurazioni dell’azienda sanitaria. Gli operatori non possono parcheggiare gratuitamente. Si è creato un ingorgo e a farne le spese sono stati anche i colleghi che attendevano in reparto il cambio di turno. I sindacati tornano così a denunciare una situazione insostenibile.