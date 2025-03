Passo avanti nella sperimentazione clinica al Policlinico di Catania

Cure

Al via la nuova fase delle Ctu e Pctu per pazienti adulti e pediatrici

L’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania si arricchisce di due strutture destinate a trasformare il panorama della ricerca medica: la Clinical Trial Unit, che riparte di slancio dopo un periodo di revisione e aggiornamento appena concluso, destinata ai pazienti adulti e, novità assoluta, la Paediatric Clinical Trial Unit, rivolta ai piccoli pazienti. Pazienti adulti e pediatrici hanno così l’opportunità di accedere a trattamenti sperimentali all’avanguardia e cure personalizzate contribuendo allo sviluppo di terapie più efficaci in tutte le branche mediche coinvolte nella fase 1. Entrambe le strutture consolidano il ruolo della città come polo di eccellenza nella sperimentazione clinica di ‘fase 1’, finalizzata a fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale, dice il Policlinico. In entrambe le Ctu, quella per adulti e quella per bambini, verrà garantita celerità nelle cure e la riduzione della distanza tra sperimentazione del farmaco e sua applicabilità, sempre nel rispetto della sicurezza dei pazienti.Le industrie farmaceutiche finanziano gli studi dei farmaci, che possono essere condotti direttamente su pazienti affetti da una specifica patologia o su pazienti sani che si sottoporranno alla valutazione rispondendo a specifici avvisi pubblici aperti a tutta la popolazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA