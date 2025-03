Pazienti laringectomizzati acquistano rapidamente la voce con tecnica innovativa al San Vincenzo di Taormina

Sanità

Un intervento con una tecnica chirurgica innovativa è stato eseguito all’ospedale San Vincenzo di Taormina: si è riusciti a ridare la voce a un paziente laringectomizzato in pochi minuti. L’operazione è stata realizzata dalla dottoressa Serenella Palmeri, della divisione di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale a indirizzo Oncologico, in collaborazione con il dottore Fabio D’Amore, direttore della divisione di Gastroenterologia. L’intervento realizzato su un paziente di 65 anni ha previsto l’apposizione di una valvola fonatoria, una protesi in silicone, attraverso un metodo innovativo ispirato alla Gastrostomia endoscopica percutanea che, spiega Palmeri, «si impianta ai pazienti con difficoltà ad alimentarsi dalla bocca e riduce i rischi associati alle tecniche tradizionali».