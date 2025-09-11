Picco di casi Covid a Catania, Iacobello: «Tanti sono rientrati con il virus dalle vacanze all’estero»

Malattie

IL direttore dell’Uoc di Malattie Infettive dell’ospedale Cannizzaro di Catania, aggiunge come «il virus è l’espressione di due nuovi ceppi, uno dei quali sta circolando moltissimo in tutta Europa»

«C’è sicuramente un incremento dei casi di Covid che corrisponde ancora una volta al periodo estivo e questo contrasta con un virus cosiddetto influenzale che dovrebbe avere maggiore diffusione nel periodo autunnale ed invernale. Oggi a Catania siamo al picco dei casi e nel nostro ospedale abbiamo cinque ricoveri su sedici posti letto». Lo dice il direttore dell’Uoc di Malattie Infettive dell’ospedale Cannizzaro di Catania, Carmelo Iacobello che aggiunge come «il Covid è l’espressione di due nuovi ceppi, uno dei quali sta circolando moltissimo in tutta Europa. Sono tanti infatti gli italiani che sono tornati dalle vacanze estere con questa infezione». Iacobello precisa che «non parliamo più della malattia di una volta. I due ceppi appartengono al “lignaggio” dell’Omicron e si caratterizzano con sintomi che sono molto meno gravi e pericolosi rispetto a quelli noti della grave prima e seconda ondata che ricordiamo».

«Su soggetti molto anziani ed immuno depressi – aggiunge – possono avere una certa pericolosità ma sui giovani non hanno alcuna conseguenza». «Si ha la febbre non altissima – continua l’infettivologo – congestione nasale, perdita di gusto ed olfatto, un malessere generale con mal di gola e tosse ma in tre-cinque giorni al massimo si supera». «Il problema di questi virus – fa sapere Iacobello – è che, pare, eludano la risposta immunitaria, la vaccinazione. Sono in grado insomma di superare gli anticorpi prodotti a seguito della vaccinazione».