Prelievo multiorgano al Garibaldi Centro di Catania: donati il fegato, i due reni e le cornee

TRAPIANTI

Il direttore generale sottolinea la generosità e l'alto senso civico e umano del donatore

Un prelievo multiorgano è stato eseguito alla Rianimazione dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, in collaborazione con il Centro regionale trapianti. Il donatore è stato un paziente di 42 anni, deceduto per le gravissime condizioni cliniche. Il prelievo multiorgano è stato un complesso lavoro di squadra tra le Unità operative complesse di Patologia clinica, Immunologia e medicina trasfusionale, Neurologia, Radiologia, Cardiologia e di Oculistica.

Sono stati ritenuti idonei al trapianto il fegato, che è stato prelevato dall’Ismett di Palermo, i due reni prelevati dal Policlinico di Catania e le cornee.