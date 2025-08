Prelievo multiorgano al Garibaldi di Catania da un paziente 51enne

Donazione

Numerose unità operative dell’ospedale hanno lavorato in sinergia: dalla Neurologia alla Radiologia, dalla Cardiologia all’Oculistica, dal Trasfusionale alla Patologia clinica, assieme agli infermieri del Blocco operatorio

Un prelievo di cuore, fegato, reni e cornee da un paziente di 51 anni, deceduto per morte cerebrale, è stato eseguito all’ospedale Garibaldi di Catania. Il cuore è stato trapiantato con successo da un’equipe chirurgica del San Camillo di Roma. Fegato e reni sono stati impiantati dai chirurghi del Centro trapianti regionale Ismett di Palermo. Le cornee sono state inviate alla banca di Mestre per essere trapiantate.L’intervento di prelievo è stato frutto di una collaborazione multidisciplinare.