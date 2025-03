Prenotazione Cup impossibile per anziana, verifiche dell’Asp: “Ecco come fare”

Catania

Il caso era stato segnalato dal Codacons a cui la donna si era rivolta non riuscendo in alcun modo a prenotare telefonicamente una visita

In merito alla segnalazione del Codacons riguardo alle criticità riscontrate nel servizio del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Asp di Catania da parte di un’anziana utente, la Direzione Aziendale ha disposto le necessarie verifiche al fine di risolvere tempestivamente il problema segnalato e garantire un servizio più efficiente agli utenti.

Grazie alla disponibilità del Codacons sono stati acquisiti i contatti telefonici dell’utente. Gli operatori del CUP si sono quindi prontamente messi in contatto sia con la signora, sia con il suo legale. In uno spirito di collaborazione, la segnalazione è stata esaminata nel dettaglio e sono stati forniti tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie.

Ogni segnalazione o reclamo da parte dei cittadini o di associazioni rappresenta un’opportunità per migliorare i servizi e per rafforzare il legame con gli utenti, informandoli sul corretto utilizzo dei servizi stessi.

L’andamento dell’attività del CUP è oggetto di continuo monitoraggio, affinché il servizio venga erogato in modo efficiente e accessibile. In questo ambito, è stato attivato anche il servizio online “Asp Con te Prenotazioni”, che consente ai cittadini di prenotare, in completa autonomia e in modo rapido e sicuro, visite specialistiche ed esami, per sé o per un familiare, e di gestire gli appuntamenti direttamente tramite PC o smartphone, senza la necessità dello SPID.

Si ringrazia il Codacons per la disponibilità a affrontare e risolvere la situazione in modo costruttivo, nell’interesse esclusivo dell’utente, riconoscendo il comune impegno nella tutela della salute dei cittadini e nell’accessibilità ai servizi. Le interlocuzioni avviate potranno contribuire ulteriormente a una comunicazione più efficace e a una collaborazione più fruttuosa, per la quale la Direzione Aziendale dell’Asp di Catania continuerà a garantire massimo impegno e attenzione.

Come prenotare

Ricordiamo ai cittadini che è possibile prenotare una visita specialistica o un esame ambulatoriale sia a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), sia in regime di attività libero professionale intramurario (Alpi), utilizzando:

numero verde CUP – 800954414 – attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.15

SovraCUP, tramite SPID o CIE , per effettuare una prenotazione presso le Aziende Sanitarie Siciliane, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (ricordiamo che occorre essere in possesso di una ricetta dematerializzata, valida per 180 giorni)

il servizio on line ASP Con Te Prenotazioni ,accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, tramite il sito aspct.it, cliccando sull'apposito banner, o al link https://prenotazioni.aspct.it.:
Nel caso di prenotazioni in SSN è necessario essere in possesso di un'impegnativa in corso di validità rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Per le analisi cliniche di laboratorio, non è necessaria alcuna prenotazione. L'utente può recarsi direttamente presso uno dei laboratori dell'Asp di Catania.

,accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, tramite il sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner, o al link https://prenotazioni.aspct.it.: Nel caso di prenotazioni in SSN è necessario essere in possesso di un’impegnativa in corso di validità rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Per le analisi cliniche di laboratorio, non è necessaria alcuna prenotazione. L’utente può recarsi direttamente presso uno dei laboratori dell’Asp di Catania.

Le prestazioni prenotate vengono erogate presso le strutture dell'Asp di Catania presenti e operative sul territorio provinciale . Non è possibile, pertanto, utilizzare il CUP dell'Asp di Catania o ASP Con Te Prenotazioni per prenotare visite o esami da svolgersi presso l'Arnas "Garibaldi", l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" o l'Azienda Ospedaliera Policlinico "G. Rodolico-San Marco".

Non è possibile, pertanto, utilizzare il CUP dell’Asp di Catania o per prenotare visite o esami da svolgersi presso l’Arnas “Garibaldi”, l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” o l’Azienda Ospedaliera Policlinico “G. Rodolico-San Marco”. Per disdire una prenotazione

Nel caso di impossibilità a presentarsi alla visita o all’esame nel giorno stabilito, è obbligatorio disdire la prenotazione. Questo consente di riutilizzare l’impegnativa, se ancora valida, per una nuova prenotazione.

È possibile cancellare la prenotazione in modo semplice e veloce attraverso diverse modalità, tra cui:

utilizzando il modulo di disdetta disponibile sul sito aziendale aspct.it, nella pagina dedicata alle "Prenotazioni – Disdette" in homepage, o cliccando qui

attraverso l'app "ASP Con Te Prenotazioni" , che permette di effettuare prenotazioni di visite ed esami, senza SPID e in piena autonomia, con la possibilità di una gestione completa: cancellare o spostare la prenotazione

, che permette di effettuare prenotazioni di visite ed esami, senza SPID e in piena autonomia, con la possibilità di una gestione completa: cancellare o spostare la prenotazione, disponibile sul sito aziendale aspct.it, nella pagina dedicata alle “Prenotazioni – Disdette”, o cliccando qui Per prenotazioni relative a

visite specialistiche ambulatoriali finalizzate al riconoscimento della necessità di presidi sanitari la prenotazione si effettua tramite il CUP o tramite la piattaforma ASP Con Te Prenotazioni. Si ricorda che è necessario essere in possesso di una prescrizione in corso di validità rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

visite specialistiche domiciliari finalizzate al riconoscimento della necessità di presidi sanitari la prenotazione si effettua recandosi presso il Distretto Sanitario di appartenenza territoriale. Si ricorda che, anche in questo caso, è necessario essere in possesso di una prescrizione in corso di validità rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

visite specialistiche con certificazione da presentare alla Commissione d'Invalidità Civile (es. L.104, accompagnamento…), è necessario rivolgersi al Distretto Sanitario di competenza, in possesso di una prescrizione in corso di validità rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Per maggiori info visitare il sito aspct.it, cliccando sui banner CUP o Prenotazione, oppure clicca qui.

