Prevenzione sanitaria, in Sicilia è ancora insufficiente. I dati di monitoraggio del Nsg

Sanità

Tra i risultati negativi il punteggio pari a 0 per i vaccini nei bambini a 24 mesi. Male anche stile di vita e screening. Troppi parti cesarei

I livelli essenziali di assistenza (Lea) in Sicilia non sono ancora sufficienti. Nel 2022 la Regione siciliana presentava due aree di assistenza, la prevenzione collettiva e la distrettuale, con punteggi che non raggiungono la soglia di sufficienza, pari rispettivamente a 47,2 e 58. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza del “Nuovo sistema di garanzia” (Nsg), lo strumento del ministero della Salute attraverso cui viene misurata la qualità e l’appropriatezza delle cure fornite ai cittadini, presentato al ministero della salute. Dallo stessa indagine si registra anche un valore medio alto il punteggio dell’area ospedaliera, pari a 78,4

Male i vaccini per i bambini, lo stile di vita e gli screening