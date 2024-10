Rete ospedaliera siciliana, la Cisl Fp presenta un pacchetto di proposte all’assessorato regionale alla Salute

Attualità

Il sindacato sollecita nel dettaglio la rivisitazione della legge 5/2009 alla luce anche del potenziamento della medicina territoriale

“Bisogna definire una rete ospedaliera in grado di assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini escludendo l’idea di piccole nicchie e sviluppando un’analisi concreta che sia compatibile con i contesti sociologici e demografici della popolazione, provincia per provincia. Va rivista, inoltre, a nostro avviso, la Legge 05/2009, alla luce anche del potenziamento della medicina territoriale attraverso le nuove e imminenti risorse relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono l’istituzione delle varie e nuove strutture (case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali), la cui lungimirante ideazione è volta ad avvicinare l’ospedale all’utente, in modo da fornire un servizio più compatibile con le necessità di salute del cittadino e che, in un panorama ideale, dovrebbero funzionare in modo da decongestionare le strutture ospedaliere per acuti, a cominciare dai pronto soccorso”(nella foto da sinistra Passanisi e Corrao).

Sono queste le richieste che la Cisl Fp Sicilia indirizza all’assessore regionale alla Salute dopo che, nel corso dell’ultimo incontro, sono state valutate nel merito alcune questioni, senza preconcetti ideologici, ma con la consapevolezza di essere protagonisti. “Intendiamo misurarci – chiariscono il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il segretario regionale Cisl Fp, Marco Corrao, con delega alla Sanità – su dati concreti che, ancora oggi, non sono stati resi noti a nessuna delle organizzazioni sindacali regionali. Ecco perché abbiamo già sottolineato le nostre principali preoccupazioni, perché da una rete ospedaliera equilibrata e totalmente rivisitata derivano altri provvedimenti che a cascata le aziende si appresteranno a mettere in pratica, come gli atti aziendali e i relativi fabbisogni del personale”.