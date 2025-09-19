Revisione della rete ospedaliera regionale, Iacono (Federsanità Anci Sicilia): “Bene ha fatto il ministro a rimandarla alla valutazione degli organi tecnici”

Attualità

"L'abbiamo analizzata provincia per provincia. Ha poco dei criteri a cui dovrebbe ispirarsi una rete del genere"

La revisione della rete ospedaliera deve essere impostata a dei criteri in grado di poter garantire il miglioramento del vitale sistema sanitario per renderlo sempre più efficiente, equo, efficace nelle cure e nell’attenzione ai bisogni di salute.

Una rete ospedaliera dovrebbe privilegiare il rafforzamento delle strutture che garantiscono maggiore accessibilità, la continuità assistenziale, la sicurezza, la gestione delle emergenze, l’equità e la sostenibilità, la trasparenza e la partecipazione ma, soprattutto, dovrebbe avere una visione olistica, integrata e sistemica orientata al paziente e tesa alla valorizzazione del capitale umano.