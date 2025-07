Rinnovata la ludoteca per i piccoli dei reparti pediatrici del San Marco

Ospedali

E’ stata completamente rinnovata la ludoteca dell’Unità Operativa Complessa di “Broncopneumologia Pediatrica e Fibrosi Cistica” dell’ospedale San Marco di Catania.Lo spazio è stato attrezzato con arredi colorati costruiti con materiali realizzati seguendo i più elevati standard di sicurezza, igienici e facilmente sanificabili, ed è stato arricchito con numerosi giocattoli per bimbi di tutte le fasce d’età.La riqualificazione è stata effettuata con il contributo dell’impresa Mediterranea Impianti alla quale l’associazione Abio aveva presentato il progetto “Costruiamo ali sensoriali” sostenuto dalla direzione dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco”, nell’ambito del concorso promosso dalla ditta per realizzare la migliore idea in ambito sociale.

Il progetto di ristrutturazione è stato pensato per dare benessere e supporto emotivo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, offrendo loro un ambiente sereno, accogliente e stimolante, dove poter giocare, imparare e socializzare, avvertendo il meno possibile il peso dell’ospedalizzazione.La ludoteca, priva di barriere architettoniche, è fornita di mobili versatili e regolabili, dai colori vivaci e contrastanti per favorire l’orientamento e la percezione visiva, adatti anche ai bimbi con varie disabilità. Sono stati inoltre donate diverse tipologie di giochi accessibili a tutti, libri e materiali creativi per attività artistiche.