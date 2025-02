Riposto, a febbraio al via il “mese della prevenzione” con screening gratuiti

Torre Archirafi

Previste anche dimostrazioni di primo soccorso. Si comincia il 5 febbraio con lo screening cardiologico

Con l’inaugurazione della panchina rosa, simbolo della prevenzione dei tumori femminili, e le dimostrazioni teorico e pratiche dell’uso del defibrillatore e delle manovre di disostruzione, in programma domenica 2 febbraio, dalle ore 9.30, in piazza XV Giugno a Torre Archirafi, si aprirà ufficialmente il ‘Mese della prevenzione’, organizzato dal Comune di Riposto, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile e le Pro Loco di Riposto e Carruba.

Dieci gli screening e due gli incontri dedicati al primo soccorso che si svolgeranno nel mese di febbraio. Si comincerà il 5 febbraio con lo screening cardiologico (Ecg, valutazione esami, misurazione arteriosa e Eco), nei locali della Pro Loco di Carruba, dalle ore 15 alle ore 18, con la dott.ssa Gea Mirone. L’8 febbraio, sempre alla Pro Loco di Carruba, dalle ore 16 alle ore 19, in programma lo screening endocrinologico (ecografia tiroidea), con la dott.ssa Adriana Strano e il dott. Giovanni Capodicasa. Si proseguirà il 15 febbraio, in piazza San Pietro, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, con lo screening oculistico (prevenzione patologie oculari e controllo della vista) eseguito dalla dott.ssa Rosamaria D’Urso con l’unità mobile dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Il 16 febbraio, ancora in piazza San Pietro, dalle ore 19 alle ore 13, si terrà lo screening diabetologico e pressorio (misurazione pressione e glicemia) con l’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari. Sarà dedicata allo screening odontoiatrico (prevenzione tumore cavo orale e valutazione odontoiatrica) la giornata del 17 febbraio, con il dott. Giovanni Scalisi, che sarà presente dalle ore 16 alle ore 19, nei locali della Pro Loco di Riposto. Screening uro andrologico (prevenzione delle patologie e delle malformazioni dell’apparato riproduttivo maschile e urinario) il 19 febbraio, dalle ore 17 alle ore 19, alla Pro Loco di Carruba, con il dott. Mario Pulvirenti. Il 21 febbraio si proseguirà con lo screening audiologico (misurazione ipoacusie e valutazione condotto uditivo), dalle ore 16 alle ore 19, alla Pro Loco di Carruba, con la dott.ssa Chiara Viglianisi e il dott. Daniele Marino. La valutazione dello stato nutrizionale, la dietistica e la nutraceutica (impedenziometria e valutazione della composizione corporea) saranno al centro dello screening in programma il 22 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12, alla Pro Loco di Riposto, con la dott.ssa Josè Lo Sciuto. Il 23 febbraio, in piazza San Pietro, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, la Croce Rossa Italiana terrà delle dimostrazioni teorico pratiche di primo soccorso (uso del defibrillatore, manovre di disostruzione delle vie aeree e attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue). Il 26 febbraio la Pro Loco di Riposto ospiterà, dalle ore 16 alle ore 19, una valutazione geriatrica (visita deterioramento cognitivo con test over 60 anni) con il dott. Armando Crisafi. Infine, il 28 febbraio il mese della prevenzione si concluderà con una valutazione neuropsichiatrica infantile (prevenzione di patologie neurologiche, neuropsicologiche o psichiatriche, valutazione sugli stadi dello sviluppo del bambino), presso i locali della Pro Loco di Carruba, dalle ore 15 alle ore 18, con la dott.ssa Maria Rosa Sciuto.

“Abbiamo deciso di dedicare un intero mese agli screening – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione ma anche per garantire il diritto alla sanità di tutti i cittadini, soprattutto delle fasce più deboli e per chi vive difficoltà finanziarie. Per questi motivi, grazie al fondamentale supporto degli specialisti, degli enti e delle associazioni, cercheremo – conclude – di organizzare quante più giornate possibili da dedicare alla salute”.

Tutti coloro che vorranno sottoporsi agli screening in programma potranno prenotare, recandosi personalmente nelle Pro Loco di Riposto e Carruba, tutti i giorni, sabati e domeniche comprese, dalle ore 9 alle ore 13. Si raccomanda di rispettare i giorni e gli orari dell’appuntamento e di disdire in caso di imprevisti. “Ringrazio tutti coloro che hanno aderito al ‘Mese della prevenzione’– dichiara l’assessore ai Servizi socio sanitari Chiara Longo – i professionisti, la Croce Rossa Italiana, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile e, naturalmente, le Pro Loco di Riposto e Carruba, che hanno messo a disposizione i locali. Il supporto di ciascuno è stato e sarà fondamentale. Siamo convinti – conclude – che manifestazioni come queste siano proficue per non abbassare il livello di guardia e di attenzione su questi temi”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA