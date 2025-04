Rsa riaperta a Ramacca, direttore Asp di Catania: «Potenziata l’assistenza territoriale»

Nel Catanese

Riattivata la RSA: da domani i primi ricoveri. Questa mattina la visita del direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, e l’incontro con gli operatori. “Oggi restituiamo alla comunità di Ramacca e ai territori limitrofi una struttura importante: una RSA che ha completato con successo tutti gli adempimenti burocratici necessari per ottenere autorizzazione e accreditamento – ha detto il manager Laganga Senzio -. Questa struttura risponderà in modo concreto al fabbisogno assistenziale dei cittadini, sia nella funzione di supporto alle dimissioni protette ospedaliere e sia, nella logica del DM 77, per il potenziamento dei livelli di assistenza territoriale. Il personale impiegato è altamente qualificato e adeguato alle esigenze della popolazione. Siamo sicuri che questa realtà garantirà risposte efficaci ai bisogni del territorio. Voglio anche ringraziare tutti i servizi amministrativi e sanitari che hanno collaborato con la Direzione del Distretto sanitario di Palagonia per il raggiungimento di questo importante traguardo”. Il direttore generale, accompagnato dal direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina, è stato accolto dal direttore del Distretto sanitario di Palagonia, Giacomo Spallina. Presenti numerosi operatori.

“Questa struttura rappresenta un supporto fondamentale per gli Ospedali – ha spiegato Reina -, permettendo il trasferimento di pazienti che non necessitano più di cure ospedaliere, ma che devono ancora essere seguiti, ad esempio in percorsi riabilitativi. È utile anche per i medici di base, offrendo una risorsa concreta per ricoveri di sollievo per persone non autosufficienti, soprattutto nei casi in cui manchi il supporto familiare. L’obiettivo è garantire cure appropriate in un ambiente adatto, favorendo il recupero dell’autonomia del paziente nel più breve tempo possibile”.