Salmone norvegese affumicato, alert listeria dal ministero della Salute per un lotto in vendita

Per un lotto di salmone norvegese affumicato in vendita nel nostro Paese è alert listeria. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso di richiamo da parte di un operatore del settore alimentare per “presenza di listeria monocytogenes”, nel quale “si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto di non procedere al consumo e di restituirlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto”.